Prestes a ser anunciado pelo Inter, Cuesta revela conversa com D'Alessandro

Pediu recomendação

Já acertado com o Inter, Victor Cuesta já começa a se despedir do Independiente. O zagueiro pediu ao clube de Avellaneda que fosse envolvido em alguma transação e a proposta do Inter agradou o jogador. Antes de chegar em Porto Alegre, Cuesta conversou com D'Alessandro para saber mais sobre seu novo clube.

– Queria aproveitar a oportunidade porque era boa para o clube e para mim. Na quarta, viajo a Porto Alegre. Já falei com o D'Alessandro – disse o jogador em entrevista à Rádio La Red.

Pelo jogador, o Colorado pagará quatro parcelas de U$ 500 mil (em um total de R$ 6,1 milhões), exigidas pelo Independiente para repassar 50% dos direitos do atleta até 2018. No ano seguinte, o Inter terá que pagar, pela outra metade, três parcelas de U$ 666 mil, o que chega ao total de 12,2 milhões.



Leia mais:

Venda de ingressos para o Gre-nal tem baixa procura de colorados



Ainda nesta temporada, Cuesta demonstrou interesse em sair da equipe, mas foi afastado. O zagueiro ainda deixa claro que não teve problemas com o técnico Ariel Holan ou outras pessoas da diretoria.

– Priorizei três vezes o Independiente, uma após a seleção. Chegaram propostas da Europa, mas preferi ficar. O Independiente estava buscando mudar os jogadores. Estávamos (Hernán Pellerano, Jorge Ortíz e eu) aqui há muito tempo. Nunca tive problema algum com Holan. Ele decidiu que não estava 100% pela contratura e entendi. Saio da melhor maneira, tanto com ele, quanto com os dirigentes e meus companheiros.

O zagueiro é o terceiro reforço para a zaga e nono jogador contratado nesta temporada. A diretoria já trouxe os zagueiros Klaus e Neris, o lateral-direito Alemão, os laterais-esquerdos Uendel e Carlinhos e os atacantes Roberson e Carlos. Pottker também está acertado, mas, por estar atuando na Ponte Preta, só será apresentado após o fim do Campeonato Paulista.



* LANCEPRESS