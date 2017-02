Uendel comemora primeira vitória no Gauchão: "A gente estava precisando"

Alívio

Se não for consenso, é quase. Uendel é o jogador mais regular do Inter neste começo de 2017. O polivalente jogador, que atua tanto na lateral esquerda como no meio-campo, atuou mais adiantado — Carlinhos ficou no quarteto defensivo — na noite deste sábado no Beira-Rio, contra o Brasil-Pel, e foi um dos melhores em campo.



Assim, Uendel nem precisou ser mencionado pelos repórteres após a primeira vitória do Inter no Gauchão para receber elogios de Zago.



— Tem um posicionamento tático impressionante — falou o técnico colorado.

Elogiado, Uendel falou sobre a partida. E, após as três vitórias em sequência, comemorou:

— A gente estava precisando (da primeira vitória no Gauchão). Tivemos três jogos na frente e deixamos empatar. Hoje, talvez tenha sido o melhor jogo na temporada, apesar de ter sido só 1 a 0. Demos poucas oportunidade para a equipe do Brasil.



