Ainda sem data de estreia, argentino Cuesta faz primeiro treino do Inter

Com desconforto na coxa esquerda, o lateral-esquerdo Carlinhos não participa do treinamento do Inter, na manhã desta segunda-feira, no CT Parque Gigante. Já o centroavante Brenner, que sofreu pancada no tornozelo esquerdo, está na atividade.

A atração, contudo, é o zagueiro argentino Cuesta, o mais novo reforço, que será apresentado nesta segunda. Ele treina como lateral-esquerdo, justamente na vaga de Carlinhos. Ainda sem nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID), ele não tem marcada a data de sua estreia.



O trabalho, contudo, não é preparatório para o jogo contra o Sampaio Corrêa, quarta, pela Copa do Brasil. Titulares que atuaram no Gre-Nal estão misturados a reservas.



A viagem para o Maranhão terá início às 6h desta terça, com escala no Rio e chegada na capital maranhense prevista para 12h. O time deverá treinar pela tarde no Estádio Castelão, local da partida.