Zagueiro Victor Cuesta desembarca em Porto Alegre e é recebido com festa pelos torcedores do Inter

Refuerzo

Desembarcou, enfim, nesta sexta-feira, o novo reforço do Inter para a temporada. Victor Cuesta, zagueiro do Independiente, chegou a Porto Alegre por volta do meio-dia. Desde quarta-feira é esperada a vinda do jogador ao Brasil. Mas ele precisou de mais dois dias em Buenos Aires para resolver alguns trâmites de sua transferência.



Ao surgir no portão lateral do aeroporto Salgado Filho, Cuesta foi ovacionado por cerca de cem torcedores colorados.

Leia mais:

Inter faz treino fechado em Viamão e mantém mistério para o Gre-Nal

Inter oficializa contratação do zagueiro Victor Cuesta

Danilo fala de mudança de atitude e importância de vitória no Gre-Nal

Foto: Félix Zucco / Agência RBS

– Estou muito feliz e agradeço aos torcedores pela recepção. Espero recolocar o clube onde ele merece. Eu estava treinando e estou pronto para jogar – disse o ex-capitão do Independiente.

Veja vídeo da festa da torcida no aeroporto:



O zagueiro, assim que aprovado nos exames médicos, assinará com o Inter por quatro temporadas.

A direção pagará US$ 2 milhões (R$ 6,2 milhões) por 50% dos direitos econômicos do defensor. Por exigência do clube argentino, dividirá o valor acertado em quatro parcelas até agosto de 2018 e terá opção de compra dos 50% restantes dos direitos do jogador por um preço fixado — pagando mais US$ 2 milhões.



* ZHESPORTES