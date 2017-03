Inter faz treino fechado em Viamão e mantém mistério para o Gre-Nal

Sem sinais

O Inter vai, mesmo, apostar no mistério para a disputa do Gre-Nal 412, no sábado. O técnico Antônio Carlos Zago comandou, nesta quinta-feira, o primeiro treino fechado no Hotel Vila Ventura, mesmo local em que o clube realizou sua pré-temporada. A ordem é não dar nenhum indício do time que vai a campo na Arena – principalmente com relação a D'Alessandro, dúvida para a partida.

O meia não participou dos treinos realizados em Porto Alegre durante a semana, mesmo após ter sido poupado do jogo contra o Brasil-Pel, no último sábado. Ele deixou o jogo contra o Oeste, na semana passada, reclamando de dores. Caso não atue, D'Ale deve ser substituído por Valdívia – ou até mesmo por William, improvisado no meio de campo. Outra dúvida está na frente, sobre quem será o companheiro de Brenner: Nico López e Carlos disputam a vaga.

Antes do treino, o goleiro Danilo falou sobre a perspectiva de encarar um clássico após a boa sequência de vitórias da última semana, em que o time de Zago triunfou na Copa do Brasil, Primeira Liga e Gauchão.

– Todo mundo quer vencer um Gre-Nal. Isso dá mais moral para a temporada. Pode ser o único do ano. A gente tem e sabe da responsabilidade que vai ser vencer esse clássico – explicou o camisa 1 colorado.

