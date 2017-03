Tribo de Jah, Jamaica brasileira e Bolívia Querida: 10 coisas sobre o adversário do Inter na Copa do Brasil

Time de Jah

A Copa do Brasil para o Inter tem sido um desfile pelo país. Depois de enfrentar o amazônico Princesa do Solimões e o paulista Oeste, a próxima parada de Antônio Carlos Zago e de seus comandados será no Maranhão. Em São Luís, o Inter enfrentará o simpático Sampaio Corrêa. Será o terceiro confronto entre os clubes na história. Os dois jogos anteriores também ocorreram na capital brasileira do reggae. Confira algumas curiosidades do próximo adversário do Inter na Copa do Brasil — com partidas nos dias 8 e 15 de março:

1. Quem foi Sampaio Corrêa

Clube com nome e sobrenome, o time foi assim batizado em homenagem a um hidroavião que aportou em São Luís em dezembro de 1922 chamado de Sampaio Corrêa II, já que havia sido doado pelo senador carioca José Mattoso de Sampaio Corrêa. O clube seria fundado três meses depois, em março de 1923. A vestimenta dos pilotos, conta a história da cidade, tem influência direta no uniforme usado pelo clube até hoje. Um brasileiro, de verde e amarelo, e um americano, de vermelho, eram os responsáveis para a tentativa da primeira ligação aérea entre o Brasil e os Estados Unidos. Agora, junte todas as cores. Bingo, eis o uniforme do Sampaio Corrêa.



2. Bolívia Querida e o Tubarão

O hino do Sampaio Corrêa fala sobre a "Bolívia Querida, de maior torcida neste Maranhão". O Sampaio é chamado também de Bolívia Querida devido as suas cores iguais às do país de Evo Morales. Tem, ainda, um tubarão como mascote por conta da campanha extraordinária no pentacampeonato estadual, de 1984 a 1988, e emendou o tri de 1990 a 1992, como um verdadeiro "papa títulos".

3. Jamaicanos do Brasil

São Luís é considerada a capital brasileira do reggae. Ocorre que nos anos 60, as camadas mais populares, que não podiam adquirir aparelhos televisores (acredite, jovem, um luxo na época) sintonizavam em seus rádios emissoras do... Caribe. Como a potência das rádios brasileiras por lei precisavam ser reduzidas à noite, na capital do Maranhão era mais fácil receber as ondas das emissoras da Jamaica que as da Bahia, de São Paulo, do Rio... E, neste período, Bob Marley começava a ganhar a Jamaica e o mundo. Assim, o ritmo mais ouvido no Maranhão era o reggae. Virou patrimônio estadual.

4. Tribo de Jah

Junte futebol, reggae e uma banda e você tem o hino do Sampaio Corrêa gravado pela Tribo de Jah (uma das principais bandas de reggae do país, que conta com quatro músicos deficientes visuais).

— Nem todos da Tribo torcem para o Sampaio. Temos torcedores do Moto Clube e do Maranhão Atlético Clube também. Mas gravamos o hino do Sampaio, por representar o nosso Estado, a nossa gente, e porque o clube também tem uma de suas torcidas ligadas ao reggae, a Torcida Roots — conta a ZH Fauzi Beydoun, vocalista da Tribo de Jah. — Todos em São Luís vão torcer para a Bolívia Querida contra o Inter. Mas futebol é entretenimento, que vença o melhor na Copa do Brasil. O Sampaio é um clube simpático, até as nossas cores são aso cores da bandeira do Rio Grande do Sul — acrescenta Fauzi.

5. Longe demais das capitais

Porto Alegre é longe, se você está no nordeste. Mas São Luís é muito longe, se você está em Porto Alegre. Entre a ida e a volta, a delegação do Inter percorrerá 7,7 mil quilômetros na próxima semana para jogar a Copa do Brasil e voltar para casa.

6. Mudança de comando

O Sampaio Corrêa demitiu Vinícius Saldanha do comando da equipe. O treinador havia conquistado apenas duas vitórias em nove jogos, deixando a equipe praticamente eliminada na Copa do Nordeste. Quem assumiu foi Francisco Diá, que deixou o comando da Associação Atlética de Altos-PI, depois que a equipe foi eliminada da Copa do Brasil nos pênaltis para o Criciúma. Com 61 anos, o técnico tem passagem por clubes como América-RN, Campinense, Mogi Mirim, Alecrim, Oeste e Botafogo.

7. Das diferenças

A folha do Sampaio Corrêa custa pouco mais que R$ 600 mil mensais. A do Inter, está na casa dos R$ 6 milhões ao mês. O clube de São Luís possui 948 associados em dia mais 2,5 mil inativos. São esperados pelo menos 30 mil torcedores no Castelão, a fim de aliviar as finanças do Sampaio.

8. Valderrama

Dono de uma cabeleira à la Carlos Valderrama, o volante Diego Silva Costa é o ídolo da torcida. Natural de Imperatriz (MA), ele tem 22 anos e o nome de guerra, óbvio... Valderrama.

9. Classificação em solo gaúcho

De forma épica e sob muita chuva no Castelão, o Sampaio Corrêa venceu por 2 a 0 o Guarani de Juazeiro e carimbou a vaga para a terceira fase da Copa do Brasil, feito inédito para o clube. Na primeira fase, o time do Maranhão veio até o Rio Grande do Sul, garantiu o 1 a 1 no Estádio do Vale em Novo Hamburgo diante do São José, e seguiu vivo na competição. Aliás, o Sampaio Corrêa gosta de situações inéditas. É o único clube do Brasil que venceu três séries: a B em 1972, a C em 1997 e a D em 2012.

O time base do Sampaio Corrêa tem: Jean, Artur, Breno, Alex e Esquerdinha; Valderrama, Daniel Barros (Felipe Costa), Cleitinho (Ruhan) e Hiltinho; Henrique (Cloves) e Giovani.

10. Figueroa e Taffarel

Inter e Sampaio Corrêa se encontraram duas vezes. No Brasileirão de 1974 e no de 1986. Ambas as vezes na capital maranhense. Em 74, com Figueroa, Dorinho, Claudiomiro, Escurinho e Lula, empate em 1 a 1 — gol de Pedrinho Biônico para o Inter. Em 1986, vitória colorada por 2 a 0, com gols de Carlinhos e de Luís Fernando Rosa Flores, do time que contava com Taffarel, Aloísio, Tita, Balalo e Winck.

