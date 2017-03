MP e dupla Gre-Nal lançam campanha por pacificação dos estádios nesta sexta-feira

#aTorcidaPodeSerMaior

Uma campanha pela pacificação dos estádios elaborada pelo Ministério Público e em parceria com a dupla Gre-Nal será lançada nesta sexta-feira. A assessoria de imagem do MP elaborou a campanha #aTorcidaPodeSerMaior em parceria com Inter, Grêmio e Arena do Grêmio.

Um encontro com a presença do procurador-geral de Justiça, Marcelo Lemos Dornelles, do promotor de Justiça Márcio Bressani, além dos presidentes Marcelo Medeiros, do Inter, e Romildo Bolzan, do Grêmio, marcará o lançamento na tarde desta sexta.

A intenção é informar sobre os comportamentos adequados dos torcedores nos estádios, além de incentivá-los a comparecer nas arquibancadas.



— Queremos que crianças, idosos, mulheres, aqueles torcedores que não estão tão habituados a frequentar os estádios, especialmente em função dos atos de violência, possam ir — explica Bressani, responsável pela Promotoria do Torcedor.

Ainda na sexta-feira, o material da campanha será divulgado nas redes sociais do MP e dos dois clubes. Depois, os conteúdos serão ampliados e divididos em versões para Grêmio e Inter. No clássico, será apresentado o vídeo específico voltado à torcida tricolor, que será utilizado em outros jogos do clube na Arena. Outro vídeo será apresentado em partidas no Beira-Rio.

