Esquema de segurança do Gre-Nal 412 seguirá padrão dos clássicos anteriores

Mesmo modelo

O esquema de segurança para o Gre-Nal 412 do próximo sábado não terá alterações em relação aos clássicos anteriores. Mesmo com uma briga recente entre torcedores do Inter no jogo em Veranópolis na primeira rodada, os colorados serão transportados de ônibus que partirão do Beira-Rio até a Arena com escolta da Brigada Militar.

— O planejamento segue o mesmo, com os mesmos cuidados dos outros Gre-Nais. Não gostaria de tratar das torcidas organizadas como um grupo à parte. O evento é feito para todos os torcedores, para que todos sejam tratados da mesma forma e desfrutem do mesmo entretenimento — explicou Marcelo Jorge, presidente de operações da Arena.

Leia mais:

Arena já vendeu 22,5 mil ingressos para o Gre-Nal deste sábado

A pedido do MP, torcida visitante fará cadastramento biométrico para o Gre-Nal

Torcedores do Inter começam a retirar ingressos para o Gre-Nal

A concentração da torcida mista será no shopping DC Navegantes. Para os gremistas, que vão diretamente para a Arena, a orientação é procurar chegar cedo para evitar o trânsito de última hora. A previsão de público é de 40 mil pessoas. Até o momento, já foram vendidos 22,5 mil ingressos.