Torcedores do Inter começam a retirar ingressos para o Gre-Nal

O fim do feriadão de Carnaval aumenta a expectativa da direção do Inter em relação à presença de colorados no Gre-Nal. Por enquanto, a procura é considerada baixa. Apenas 700 torcedores reservaram ingressos, em processo aberto inicialmente para os sócios. A partir desta quarta, a torcida em geral também passa a ter acesso às entradas para o clássico.

Restam 1,2 mil ingressos para completar o espaço à disposição do Inter. O valor é de 70 reais. Com o retorno de quem foi para o litoral no feriadão, o pico da busca nas bilheterias ou no site do clube deve ocorrer nesta quinta. Os dirigentes esperam que pelo menos 1.500 colorados estejam presentes no espaço destinado para o Gre-Nal. Quem garantiu a reserva pode retirar os vouchers no Gigantinho.



Outras opções para a torcida do Inter são a torcida mista, com mil ingressos para quem entrar junto com um gremista e há ainda os camarotes, com 600 lugares, que podem ser comprados por 280 reais diretamente na Arena.



