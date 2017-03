Como Zago deve montar o Inter para o Gre-Nal, caso D'Alessandro não possa jogar?

O primeiro clássico

Sem D'Alessandro, o Inter está há quatro clássicos sem bater o Grêmio. A última vitória ocorreu no Brasileirão de 2015, por 1 a 0, no Beira-Rio, o jogo que acabou com a carreira do zagueiro equatoriano Erazo no Grêmio. Desde o seu retorno ao River Plate, no ano passado, a vida do Inter em Gre-Nais se resume a três jogos, com dois empates, uma derrota e nenhum gol marcado.

O camisa 10 vem sendo preservado no Beira-Rio, devido a um desconforto muscular na coxa direita. Chegou a realizar exames de imagem e corre risco de desfalcar o time nesse sábado na Arena. Mas como o Inter vai se virar fora de casa, diante de uma torcida sedenta pela "recepção" ao rival no primeiro clássico depois da queda à Série B, sem o seu capitão?

Leia mais:

A cara do pai! Filho de Nico López acompanha o atacante no treino do Inter



Aos poucos, o técnico Antônio Carlos Zago já tem testando alternativas a D'Alessandro. O meia argentino ficou fora das últimas duas partidas do Gauchão (contra Passo Fundo e Brasil-Pel). Nestes jogos, Zago buscou respostas diferentes à ausência do 10. Diante do Passo Fundo (empate em 2 a 2 ), o meio-campo teve a formação mantida, com dois volantes e dois armadores, e com Seijas recebendo a missão de ser o substituto. E, uma vez mais, o venezuelano sentiu grande dificuldade em se fazer o clone de D'Alessandro — falhando na tentativa. Já na vitória sobre o Brasil-Pel, em casa, o treinador colorado mexeu mais na equipe. Escalou um meio-campo mais reforçado na marcação, com Rodrigo Dourado, Charles e Uendel, deixando à frente Nico López, Roberson e Carlos.

— D'Alessandro é o principal jogador do Inter. O que se faz quando você perde o principal jogador do time? Encontra a melhor solução possível, mas que, mesmo sendo uma boa escolha, dificilmente suprirá as necessidades — comenta o técnico Julinho Camargo.

O ex-treinador da base colorada e do time principal do Grêmio entende que Zago passará pelo mesmo drama que Renato enfrentou com a perda de Douglas:

— D'Alessandro e Douglas são o centro do time. Dois camisas 10, caras raros hoje em dia, que te dão o poder da penúltima bola, que ditam o ritmo do jogo, que chamam para si. Por isso são diferentes. D'Alessandro e Douglas não têm substitutos. Por isso, Zago pode ter muitas ideias para fazer essa substituição, ainda mais em um clássico. Sempre gostei de ver Gre-Nais com camisas 10. Eles farão muita falta e, talvez, mexer no sistema de jogo seja o mais correto.

Paulo Porto ainda treinava o Passo Fundo quando o Inter de Seijas foi ao Vermelhão da Serra. A partida terminou empatada em 2 a 2, com o time de Porto conseguindo o gol no último minuto de jogo.

— É impossível substituir D'Alessandro. Ele dá personalidade ao time e o Inter não tem alguém que possa entregar à equipe o resultado que ele dá. Mas creio que Antônio Carlos Zago deva manter a forma de o Inter jogar, pois trata-se de um grupo ainda em formação e que precisa consolidar uma maneira de atuar. Por isso, creio que Seijas seja a melhor opção para o clássico — analisa Porto. — Seijas não fez má partida em Passo Fundo e é um jogador experiente para um Gre-Nal — acrescenta o treinador.

Ex-goleiro do Caxias, o técnico Gilmar Dal Pozzo acredita que o Inter deve tentar compensar a possível ausência de D'Alessandro reforçando o meio-campo. Contando com Carlinhos, um confiável lateral-esquerdo, Uendel se juntaria a Rodrigo Dourado e a Charles, a fim de encorpar o setor e segurar o ímpeto gremista no começo do clássico.

— Ainda que essa formação mude totalmente a dinâmica do time, acredito que seja o melhor a se fazer, pois ninguém vai conseguir repetir D'Alessandro — diz Dal Pozzo. — Assim, o Inter seria mais agressivo no meio-campo e poderia marcar o Grêmio desde a saída de bola. Para o Inter um empate é bem-vindo porque está consolidando um trabalho e, neste processo, um ponto na casa do adversário é bom.

Gilmar Dal Pozzo entende que a consolidação do trabalho de Zago no Inter também passa pelo sucesso no clássico:

— Não se sai de uma situação ruim, como a do ano passado, para uma condição excelente em apenas dois, três jogos. O time mudou demais e ficaram sequelas do descenso, é inevitável. A parte emocional de quem permaneceu deve ser bem trabalhada ainda. Daí, a necessidade de não perder o Gre-Nal.

As alternativas a D'Alessandro

- Seijas como o "10"

- Uendel no meio-campo (com Rodrigo Dourado e Charles), com Carlinhos na lateral-esquerda, reforçando a marcação no setor

- Valdívia na armação, escudado por Dourado, Charles e Anselmo (ou Uendel)

- Dourado e Charles como volantes, com Valdívia e Carlos (recuado) como armadores

- William como armador, atuando pelo lado direito, tentando repetir a movimentação de D'Alessandro

Os recentes Gre-Nais sem D'Alessandro

Gauchão e Primeira Liga*

6/3/2016

Grêmio 0x0 Inter

Brasileirão

3/7/2016

Inter 0x1 Grêmio

Brasileirão

23/10/2016

Grêmio 0x0 Inter

* Alegadamente por falta de datas, este clássico valeu por dois torneios

* ZHESPORTES