Danilo fala de mudança de atitude no Inter e importância de vitória no Gre-Nal: "Dá mais moral"

Danilo Fernandes sempre se mostrou bastante crítico quanto às atuações do Inter. Foi assim durante a campanha que levou ao rebaixamento à Série B, no ano passado, e segue na versão 2017. Às vésperas do clássico Gre-Nal, válido pelo Gauchão, o goleiro comemora o fato de equipe ter mudado a atitude em campo e fala na importância de uma vitória na casa do principal rival:

– Estamos tendo atitude, melhorou. No Gauchão, os resultados não vieram, mas estamos jogando bem. Sofremos gols por ter sido início de temporada e por falhas nossas. Estamos corrigindo isso. Mas a atitude melhorou muito. Estamos no caminho. É ter tranquilidade – disse, para emendar sobre o confronto diante do time de Renato Portaluppi no próximo sábado: – Todo mundo quer vencer um Gre-Nal. Isso dá mais moral para a temporada. Pode ser o único do ano. A gente tem e sabe da responsabilidade que vai ser vencer esse clássico. Então ganhando não vai estar tudo bem. Se perder, não está tudo errado. Nosso grupo está bastante consciente.



Danilo manteve o mistério que Antônio Carlos Zago vem fazendo sobre a zaga titular e a presença de D'Alessandro entre os titulares. Desconversou e garantiu que os escolhidos darão conta do recado:

– Jogador que está aqui é porque tem qualidade. Não sei quem vai jogar, se vai ser Paulão e Ortiz... É um menino que está em um momento muito bom. O Paulão também. A torcida já gritou o nome dele. Precisamos do torcedor do nosso lado, independente dos zagueiros que o professor vai optar, vai fazer bom trabalho – disse, para emendar sobre D'Alessandro: – A gente sabe que teve o incômodo na perna. Está fazendo o trabalho dele aqui – finalizou.



