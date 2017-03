Victor Cuesta adia chegada a Porto Alegre para quinta-feira

Mais um dia

O novo reforço do Inter para a temporada não chegará em Porto Alegre nesta quarta-feira, como estava previsto. Victor Cuesta precisará resolver alguns trâmites de sua transferência e deve desembarcar no Brasil na quinta.



O zagueiro do Independiente-ARG de 28 anos concedeu entrevista à Rádio Continental, de Buenos Aires, e explicou o motivo.

– Viajo entre amanhã (quarta) e quinta. Preciso resolver umas situações – explicou o atleta.



O Independiente aceitou a oferta colorada sobre o pagamento de US$ 2 milhões (R$ 6,2 milhões) pelos 50% dos direitos econômicos do defensor. O jogador se diz "contente" com a oportunidade no Inter, a chance que ele queria antes de sua aposentadoria.



– O Inter apareceu no início de dezembro e se resolveu agora. Era uma oferta boa para o clube e para mim, estou muito contente. Era o momento de ir ao Exterior. Não queria me aposentar sem ter uma experiência de jogar fora.



Ouça a entrevista na íntegra:



