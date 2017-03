Inter oficializa contratação do zagueiro Victor Cuesta

Reforço

O Inter confirmou em seu site que concluiu as negociações para contratar o zagueiro Víctor Cuesta, que estava no Independiente-ARG. O atleta chega à Porto Alegre nesta sexta-feira, às 11h50min, e passará por exames médicos. Depois, assina contrato por quatro temporadas.

O Inter preparou um vídeo de apresentação do jogador, que declarou:

- Estou muito contente por chegar ao Inter. Me encantaria jogar o clássico de sábado, mas é impossível. Assim, estarei torcendo pelos colegas.

Por este jogador, a direção pagará US$ 2 milhões (R$ 6,2 milhões) por 50% dos direitos econômicos do defensor. Por exigência do clube argentino, dividirá o valor acertado em quatro parcelas até agosto de 2018 e terá opção de compra dos 50% restantes dos direitos do jogador por um preço fixado — pagando mais US$ 2 milhões.

Desde 2014 no Independiente, Cuesta foi convocado para a seleção em 2016, quando participou da Copa América e inclusive fazendo um gol na vitória de 3 a 0 sobre a Bolívia. Foi o capitão da Argentina na Olimpíada do Rio.



Pelo Independiente, disputou 92 partidas e marcou 9 gols.

Formado nas categorias de base do Arsenal de Sarandí, estreou como profissional pelo Defensa y Justicia, na temporada 2009/2010. Voltou ao Arsenal em 2011 e participou da conquista do Torneio Clausura 2012.

Ficha técnica:

Nome: Víctor Leandro Cuesta

Nascimento: 19/11/1988 – 28 anos

Natural: La Plata (Argentina)

Altura: 1,87m

Carreira:

2008 | Arsenal de Sarandí

2010 | Defensa y Justicia

2011 | Arsenal de Sarandí

2013 | Huracán

2014 | Independiente

2017 | Internacional

Conquistas:

2012 | Campeonato Argentino – Torneio Clausura 2012 | Supercopa Argentina

2014 | Copa Argentina