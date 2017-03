Andrade Gutierrez tem intenção de vender participação no Beira-Rio

Mercado

Na tentativa de conter dívidas e se expandir fora do Brasil, a empreiteira Andrade Gutierrez está disposta a negociar parte de seus ativos no Brasil. Em entrevista à Folha de S. Paulo, o CEO da empresa, Ricardo Sena, disse que o grupo negocia compras nos setores de construção nos Estados Unidos e Inglaterra, enquanto procura se afastar de obras públicas no Brasil depois do envolvimento em investigações referentes à Operação Lava-Jato. Entre as vendas, estaria a participação da AG no Estádio Beira-Rio.

A Andrade Gutierrez é a principal acionista da Brio, a empresa criada para controlar, por um período de 20 anos (a contar da entrega do estádio, em 2014), 5 mil cadeiras, os skyboxes, camarotes e lojas externas e internas e o serviço de comida e bebida, além do edifício-garagem do Beira-Rio. O outro acionista da Brio é o Grupo BTG Pactual.

Os outros setores e a gestão do estádio pertencem ao Inter. A empreiteira também pretende se desfazer, segundo o jornal paulista, de fatias da companhia de energia Cemig, de Minas Gerais, da empresa de call center Contax, na hidrelétrica de Santo Antônio, entre outros negócios.

O jornal cita ainda que a receita da empreiteira caiu de R$ 7,7 bilhões em 2014 para R$ 4,3 bilhões em 2016, quando as investigações se intensificaram.

Segundo Sena, apenas dois negócios não estão à venda: a própria construtora e a CCR, empresa de concessões que a Andrade Gutierrez tem uma participação de 15%.

— O resto todo é para vender, porque são negócios originados de PPP (Parceria Público-Privada) — disse o CEO.

