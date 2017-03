Jogo entre Inter e Cruzeiro-RS será na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves

Na serra

O Inter cumprirá já nesta quarta-feira a primeira perda de mando de campo da punição estabelecida pelo Tribunal Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS) pela briga de torcedores em Veranópolis, na primeira rodada. Por isso, o jogo entre Inter e Cruzeiro será na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.

O departamento jurídico do Inter ainda tenta a obtenção de um efeito suspensivo enquanto o recurso não é julgado. Se tiver sucesso, a partida voltará para o Beira-Rio.

O presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Francisco Novelletto, confirma que o jogo será na serra — e o site da entidade soltou uma nota oficial sobre o caso. Por enquanto, não há definição de um eventual mando para o segundo jogo de punição que o Inter deve cumprir — o que ocorrerá nas quartas de final.



A partida será às 21h45min desta quarta-feira, pela 11ª rodada do Gauchão. O Inter já garantiu classificação para a fase de mata-mata.



Em 2013, quando o Beira-Rio esteve fechado para reformas, o Inter mandou seus jogos em Caxias do Sul e Novo Hamburgo. No entanto, o Estádio do Vale receberá o jogo do Novo Hamburgo diante do Veranópolis. O Centenário estará desocupado, mas Caxias do Sul receberá a partida entre Juventude e São José no Alfredo Jaconi, e por isso receber o jogo do Inter seria impossível por questões de segurança.

