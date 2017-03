Zago explica opção por Valdívia no lugar de Nico López: "Merecia oportunidade"

Palavra do técnico

Surpresa da tarde, Nico López ficou no banco de reservas na tarde deste domingo, na vitória do Inter sobre o São José, por opção técnica de Antônio Carlos Zago. A explicação foi dada pelo próprio técnico colorado:

— Valdívia há duas semanas vinha treinando muito bem e achei que merecia oportunidade. Fez tudo que pedi até cansar e mudei por jogadores que fazem parte do Inter e enquanto estiverem no elenco do vou colocar sem receio nenhum porque têm total confiança do treinador.



Pedido pela torcida no segundo tempo, Nico López sequer ganhou chance de ingressar em campo neste domingo. As características do atleta, então, foram os aspectos pontuados por Zago para que o uruguaio permanecesse no banco.



— Fizemos uma substituição forçada, o Eduardo Henrique no lugar do Charles, e depois colocamos o Ferrareis para atuar no tripé por dentro. Adiantei o D'Ale, e depois coloquei o Andrigo mais para abrir dois jogadores já que eles (jogadores do São José) apoiavam bastante com laterais. E (Andrigo e Ferrareis) têm característica de ajudar mais marcação. O Nico não é de correr atrás do adversário, de beirada, ele é mais de jogar por dentro.



O fato de Nico López não se juntar aos demais reservas no intervalo, que foram fazer uma roda de bobinho, foi tratado com tranquilidade pelo técnico.

— Não posso dizer nada porque não vi. Mas ele está superbem ambientado, há oito, nove meses aqui no Brasil. Tem que se soltar cada vez mais para apresentar o mesmo futebol do Nacional. Lá, fez excelente Libertadores e depois disso vem oscilando um pouco até pelo que aconteceu no Inter ano passado.



