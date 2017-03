Cotação ZH: D'Alessandro é o melhor do Inter na vitória sobre o São José

Qual é a nota?

O capitão colorado D'Alessandro foi o destaque do Inter na vitória sobre o São José por 2 a 1, em partida realizada no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, pela décima rodada do Gauchão. Confira como foram os comandados por Antônio Carlos Zago:



Danilo Fernandes

Teve sorte ao cometer um pênalti e o árbitro não marcar. Depois, tirou o Inter nas costas ao evitar o empate. Nota 7

William

Se envolveu mais com o ataque no segundo tempo. Na defesa, teve algum trabalho com o arisco Rafinha. Nota 6

Paulão

Cresceu tendo Cuesta a seu lado. Quase marcou um gol. Nota 6

Victor Cuesta

Firme, dificilmente perde uma dividida, mas pareceu mal posicionado no gol do São José. Nota 6

Uendel

É o jogador mais regular do Inter, mas errou na cobertura a Cuesta. Nota 6

Charles

O volante já teve atuações melhores na temporada. Fazia um jogo apenas razoável, até se machucar. Nota 5

Anselmo

Foi o cão de guarda da zaga, após a saída de Charles. Levou um cartão amarelo. Nota 6

D'Alessandro

D'Alessandro é uma ilha no meio-campo do Inter. Por vezes, só ele cria. Duas assistências para os gols. Nota 8

Roberson

Um gol de centroavante, ainda que com menos movimentação que o antigo titular, Nico López. Nota 7

Valdívia

Ainda não é o Valdívia de 2015. Mas demonstrou empenho, jogando ora na meia, ora no ataque. Nota 6

Brenner

Perdeu duas chances de gol. Na terceira oportunidade que teve, venceu o bom goleiro Fábio. Nota 7

Eduardo Henrique

Entrou ao final do primeiro tempo e deu uma nova vida ao meio-campo. Depois, errou demais. Nota 5

Ferrareis

Substituiu Valdívia e pouco acrescentou. Nota 5

Andrigo

Entrou no final. Sem nota