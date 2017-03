Vice de futebol do Inter elogia Felipe Gutiérrez e Edenílson: "Grandes jogadores"

Olho no mercado

O segundo tempo do Inter contra o São José mostrou que, mesmo com a vitória, ajustes são necessários na equipe. Disperso em certos momentos, o time deu chances para o Zequinha empatar. Escapou por pouco.



Após o confronto e de uma conversa com a comissão técnica, o vice de futebol Roberto Melo falou com a imprensa. E, depois de reconhecer que o segundo tempo ficou abaixo do esperado, tratou de reforços. Mais especificamente, sobre sobre os Felipe Gutiérrez e Edenílson, ambos na mira do clube.



— São interessantes, grandes jogadores — limitou-se a dizer, seguindo a política de não aprofundar a questão de contratações.

Chileno, Felipe Gutiérrez é tido como o Plano A do Inter. Atleta do Real Betis-ESP, tem 26 anos e vem sendo pouco utilizado na equipe europeia. Edenílson, um ano mais velho, passou pelo Corinthians e está no Genoa, emprestado pela Udinese. Ainda nesta semana, um dos dois pode ser anunciado.



— Estamos trabalhando para qualificar (o grupo), ainda para o Gauchão. Mas, principalmente, para a Série B — disse Melo, reconhecendo que ainda existem carências no grupo.



