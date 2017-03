TJD julga recurso, e Inter perde dois mandos de campo por briga de torcidas em Veranópolis

Extracampo

O Inter perdeu dois mandos de campo por conta da briga entre duas torcidas organizadas na estreia do clube no Gauchão, contra o Veranópolis, no Antônio David Farina. A decisão do Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS), que também multou o Colorado em R$ 20 mil, foi anunciada nesta quinta-feira no julgamento do recurso apresentado pela Procuradoria. Em primeira instância, a equipe gaúcha havia escapado de punição.



— A punição é perda de mando de campo. Não poderemos jogar no Beira-Rio com portões fechados. Mas não há distância mínima — explicou Rogério Pastl, advogado do Inter.

Leia mais:

D'Ale e Charles são ausências em treino após classificação na Copa do Brasil

Diario Olé destaca gol de falta de D'Alessandro: "¡Qué golazo, Cabezón!"

Volta à posição de origem e carinho da família: como Charles procura reverter instabilidade no Inter



No sábado, contra o São Paulo-RG, o Beira-Rio será o palco do jogo e ainda poderá receber torcedores. A punição será cumprida na 11ª rodada, contra o Cruzeiro-RS, e nas quartas de final, caso o Inter classifique. Uma das alternativas do Inter é atuar no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.



O Inter foi enquadrado pelo procurador Alberto Franco no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), por "deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens em sua praça de desporto". O Veranópolis, mandante daquela partida, foi absolvido.



*ZHESPORTES