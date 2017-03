D'Ale e Charles são ausências em treino após classificação na Copa do Brasil 

Depois dos 3 a 0

Os jogadores do Inter que atuaram na vitória diante do Sampaio Corrêa fizeram um trabalho físico nesta tarde, exceção feita a Charles e D'Alessandro, que ficaram na academia.

Em um dos campos do CT Parque Gigante, o técnico Antonio Carlos Zago e o auxiliar Galeano orientaram uma atividade técnica, seguida de um trabalho de conclusão.



Leia mais:

Diario Olé destaca gol de falta de D'Alessandro: "¡Qué golazo, Cabezón!"

Ex-Inter, Ariel é apresentado no Barcelona-EQU: "Voltando para casa"



Para o final de semana, diante do São Paulo, Zago não poderá contar com Paulão e Charles, suspensos, mas terá as voltas de Anselmo e D'Alessandro, que não atuaram contra o Juventude.

Com Anselmo no lugar de Charles, a tendência é que Ernando seja o companheiro de Léo Ortiz, caso o argentino Victor Cuesta não esteja regularizado.

O time deverá ser definido no treinamento da sexta-feira.



* ZHESPORTES