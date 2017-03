Diario Olé destaca gol de falta de D'Alessandro: "¡Qué golazo, Cabezón!"

Prestígio

O golaço de falta marcado por D'Alessandro contra o Sampaio Corrêa repercutiu no país natal do meia. Nesta quinta-feira, o Diario Olé destacou em seu site a cobrança perfeita do capitão do Inter.

Mas, para o Inter, o gol significou mais do que uma cobrança perfeita. Desde 28 de junho de 2015, quando Valdívia marcou contra o Santos, o Colorado não balançava a rede adversária nesse tipo de bola parada.



E D'Alessandro não para de fazer história. No sábado, diante do São Paulo-RG, o argentino vai completar 350 jogos pelo clube.



