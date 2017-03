Roberto Melo elogia atuação de William: "Bom desempenho"

Agradou

O lateral-direito William foi titular na partida desta quarta-feira, contra o Sampaio Corrêa, pela Copa do Brasil. Pouco exigido pelo ataque adversário, o jogador ainda tenta retomar o ritmo de jogo do ano passado, após um longo período de litígio por conta da novela envolvendo a sua renovação de contrato.



Mas, após a partida, William foi elogiado por Roberto Melo, vice de futebol do clube. O dirigente afirma ter visto em campo o jogador "completamente interessado" no jogo. E acrescentou:



— Hoje teve bom desempenho, quase lembrando aquele William dos melhores momentos. Temos que considerar que quando tivemos três, quatro partidas no ano, o desempenho não era o melhor, e ele está neste momento agora. Não está no nível dos outros ainda, quanto a ritmo de jogo, entrosamento, até fisicamente. Mas, na dele, que é a lateral direita, fez boa partida.



Leia mais:

"Mais um para a minha história no clube", diz D'Ale sobre golaço de falta

Cotação ZH: Carlos é o melhor do Inter na vitória sobre o Sampaio Corrêa

Comentaristas opinam: o time do Inter está pronto para a Série B?



Melo também observou evolução na equipe do Inter.

— A gente quer que o Inter seja este da Copa do Brasil e Primeira Liga, porque está dando melhores resultados. Mas não tem como separar esse Inter do Gauchão, e nele deixamos a desejar em algumas partidas, o time não teve bons desempenhos. Nas últimas duas semanas melhoramos. Contra o Juventude, no primeiro tempo não tivemos o mesmo desempenho de outros jogos, até porque teve viagem longa, desgastante, gramado pesado no Maranhão. Mas queremos o Inter sempre evoluindo, que classifique no Gauchão, chegue nas finais e, principalmente, chegue equilibrado na Série B, melhor.



*ZHESPORTES