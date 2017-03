"Mais um para a minha história no clube", diz D'Ale sobre golaço de falta

No Beira-Rio

D'Alessandro deixou mais uma marca com a camisa do Inter. No centésimo jogo do reformado Beira-Rio, diante do Sampaio Corrêa, o capitão argentino fez um golaço de falta, fechando a conta em 3 a 0 sobre a equipe do Maranhão, pela Copa do Brasil. Com o resultado, o time de Antônio Carlos Zago avança na competição e aguarda o sorteio de sexta-feira para descobrir o seu adversário:



– Eu, sinceramente, fico muito feliz. É mais um gol na minha conta, na minha carreira, na minha história do clube. Estou cumprindo 350 jogos sábado. É uma história bonita, em um ano atípico – disse o camisa 10 colorado, que marcou dois diante do Peñarol, em abril de 2014, na volta do Inter ao reformado Beira-Rio.



D'Ale entrou no segundo tempo e ajustou o meio-campo colorado, apesar das improvisações que Zago fez, como Charles na zaga e Valdemir como volante. A larga vantagem no jogo de ida deu a oportunidade do treinador ver alguns jogadores que não estavam atuando, como Ferrareis, Néris e Seijas. E o camisa 10 gostou do que viu.



– A gente precisa se acostumar a ganhar em casa, ser forte como equipe e respeitando sempre o adversário. A gente fez um bom jogo. Continuamos trabalhando, para entrar no campeonato gaúcho e fazer igual – completou o argentino, para emendar sobre o apoio da torcida: – Torcedor enxergou que precisamos dele e vou repetir: após 90 minutos, se a gente não conseguir o objetivo, pode cobrar. Durante, não. Não pode é quebrar o Beira-Rio, que está bonito.



