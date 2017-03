Vice jurídico do Inter lamenta perda de mando: "Responsáveis acabam não respondendo"

Extracampo

A perda de dois mandos de campo por conta da briga de torcidas organizadas no estádio Antônio David Farina frustrou o Inter. Em entrevista ao programa Estúdio Gaúcha, Gustavo Juchem, vice jurídico colorado, considerou uma injustiça a punição ao clube.

— A decisão não propriamente surpreendeu. Claro que nós tínhamos ciência de que poderia haver a reversão da decisão de primeiro grau, mas nos frustrou porque afinal o clube está sendo punido por uma situação que ocorreu não em seu estádio, mas em outro estádio onde ele não tinha a menor condição de evitar que acontecesse. Então os verdadeiros responsáveis acabam não respondendo, pelo menos nesse aspecto, e o clube acaba pagando.

O Inter já confirmou que irá recorrer ao Pleno do STJD e pleitear efeito suspensivo. Independentemente disso, o jogo contra o São Paulo-RG está confirmado para sábado, no Beira-Rio.



O clube trabalha com a hipótese de atuar no Estádio do Vale caso perca o mando de campo.



*ZHESPORTES