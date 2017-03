Brenner revela animação após título da Recopa Gaúcha e fala sobre pênalti: "A preferência é do D'Ale"

Capitão autorizou

Brenner foi quem pegou a bola quando Anderson Daronco apitou o pênalti a favor do Inter no 1 a 1 com o Ypiranga, válido pelo Gauchão e Recopa Gaúcha. Mostrou personalidade e empatou a partida no Colosso da Lagoa, em Erechim. Mas, antes de tomar a decisão de bater, conversou com D'Alessandro. Foi o que o centroavante revelou, em entrevista coletiva nesta quinta-feira, após a reapresentação no CT Parque Gigante:



– É designado na palestra quem são os cobradores. A preferência é dele (do D'Alessandro). Mas se um achar que está confiante, pode bater. O Inter está bem representado. Eu olhei para ele e ele perguntou se eu queria bater – disse o atacante, que ainda reforçou a qualidade dos companheiros que também cobraram e converteram seus pênaltis na decisão.



O atacante ainda falou sobre a importância da conquista que o título tem para o ânimo do grupo neste início de temporada:



– Título é importante, todo título é bem-vindo. Claro que dá um ânimo, é o primeiro passo para começar o ano. Se a gente perde, sabemos a repercussão que daria né? Tem que ver pelos dois lados. É uma motivação a mais, sim – finalizou Brenner.

O Inter volta a campo neste domingo diante do São José, no Estádio do Vale, pela décima rodada do Gauchão.



