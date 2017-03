Com Passo D'Areia fechado para torcidas, São José e Inter jogarão em Novo Hamburgo

Gauchão

O jogo entre São José e Inter, no domingo, será em Novo Hamburgo. Com o Passo D'Areia impossibilitado de receber público por questões de segurança, a opção foi por transferir a partida, válida pela 10ª rodada do Gauchão, para o Estádio do Vale.

Inicialmente, o São José tinha a expectativa de conseguir a liberação do Passo D'Areia já para o jogo contra o Brasil-Pel, na última segunda-feira. No entanto, precisou fazer o jogo com portões fechados.

Leia mais:

Bastidores de um jogo vazio: como foi torcer para São José e Brasil-Pel

Em jogo com portões fechados, São José vence o Brasil-Pel no Passo D'Areia

Em Erechim, Inter buscará primeira vitória fora de casa no Gauchão

Como a expectativa de renda para o jogo com o Inter é maior, o São José optou pela alteração. O jogo será às 16h de domingo.

Dono do Estádio do Vale, o Novo Hamburgo jogará fora de casa na rodada do fim de semana. O líder do campeonato visita o Brasil-Pel no Bento Freitas, também no domingo, mas às 19h30min.

contentFrom:cms -->