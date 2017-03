Cotação ZH: Paulão é o pior do Inter na derrota para o Cruzeiro

Qual é a nota?

O Inter perdeu por 2 a 1 para o Cruzeiro na noite desta quarta-feira. Saiba como foram as atuações do time de Antônio Carlos Zago:

Danilo

Não conseguiu evitar os gols do Cruzeiro. Nota 6

William

Foi bem na frente, inclusive acertando uma cobrança de falta na trave. Nota 6

Paulão

Falhou até individualmente. Saiu machucado e vaiado, mais uma vez. Nota 3

Cuesta

Batido no primeiro gol do Cruzeiro. Melhorou com Ortiz. Nota 5

Uendel

Desta vez não repetiu as sólidas atuações de antes. Nota 5

Rodrigo Dourado

Deu bom passe para Nico, mas foi batido pelo meio do Cruzeiro. Nota 5

Anselmo

Quase não apareceu. Nota 5

D'Alessandro

Teve papel de juiz de boxe para impedir desentendimento dos companheiros. Nota 6

Valdívia

Mais uma atuação inoperante. Nota 4

Nico López

O destaque do ataque do Inter. Tentou de todos os jeitos, errou e se arriscou. Fez o dele. Nota 7

Brenner

Tem presença ofensiva, mas saiu em branco. Nota 6

Léo Ortiz

Com a lesão de Paulão, enfim, deve ter ganho a vaga de titular. Nota 6

Roberson

Melhorou o time depois de sua entrada. Nota 6

Ferrareis

Substituir D'Alessandro não é para qualquer um. Nota 5



* ZHESPORTES