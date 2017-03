Dois anos depois, operação do Beira-Rio ainda não paga dívida da parceira do Inter

Administração do estádio

Mesmo que os resultados operacionais sejam positivos, a Brio ainda precisa elevar seus ganhos para sair do vermelho. Os balanços de 2014 e 2015 apontam prejuízos de R$ 17,1 milhões e R$ 30,4 milhões, respectivamente. Mesmo que o presidente da Brio, Paulo Pinheiro, aponte crescimento, um longo caminho ainda precisará ser percorrido. O trabalho para isso está sendo feito. A agenda de shows está bem concorrida. Há reservas para espetáculos com estádio inteiro em dezembro de 2017 e em março de 2018 e outros no anfiteatro para outubro e novembro. No dia 4 de abril, James Taylor e Elton John se apresentarão para 24 mil pessoas — espaço é variável e pode também ser reservado para 10 mil pessoas.

Leia mais:

Crise pode fazer do Inter o dono de 100% do Beira-Rio

Andrade Gutierrez tem intenção de vender participação no Beira-Rio



A Brio administra no estádio 5 mil cadeiras VIPs (na antiga social), 66 camarotes, 55 skyboxes, 44 espaços comerciais no street mall, 66 lojas internas (bares e lanchonetes) e 3 mil vagas de estacionamento coberto, além de ser a responsável pelo espaço Sunset e pela venda de patrocínio fora do campo de jogo.

Pinheiro abre o jogo quanto aos números. Hoje, diz, 25% dos espaços comerciais do street mall estão alugados. Dos 66 camarotes, 60% estão ocupados. Nos skyboxes, cai para 30%. Das 5 mil cadeiras VIPs, 1,5 mil são contratos anuais e outras 600, em média, são ocupadas a cada jogo.

— Vivemos um momento complicado no país, que está refletido também nos shopping centers. Basta ver quantos espaços estão vazios — argumenta Pinheiro.