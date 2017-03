Em treino marcado pela volta de Ferrareis, Zago testa William na lateral esquerda 

Opção

O técnico do Inter, Antônio Carlos Zago, ganhou mais uma opção para o setor ofensivo. Após cerca de seis semanas se recuperando de uma lesão muscular na coxa direita, o meia-atacante Gustavo Ferrareis treinou normalmente na tarde desta sexta, no CT do Parque Gigante, e está à disposição do treinador. Na atividade, o lateral William foi testado como lateral-esquerdo.



No entanto, nem o retorno de Ferrareis nem a ida de William para o flanco esquerdo estão confirmados para o jogo de domingo, contra o Juventude, em Caxias, pelo Gauchão. Afinal, a atividade contou predominantemente com atletas reservas e o time ainda não foi anunciado pelo treinador.



Vários jogadores que atuaram contra o Sampaio Corrêa, na quarta, pela Copa do Brasil, realizaram apenas corridas ao redor do campo. As exceções foram o lateral Iago e o atacante Nico López. Com isso, Zago aproveitou para observar em um trabalho tático alguns atletas pouco aproveitados até o momento, como o zagueiro Neris, e outros que ainda não estrearam, como o argentino Victor Cuesta e também alguns jovens oriundos da base, como os volantes Valdemir e Juan e o atacante Ariel.



O time de colete branco tinha: Daniel; Junio, Ernando, Victor Cuesta e William; Eduardo Henrique, Juan, Valdívia e Ferrareis; Nico López e Roberson.



Já a equipe de uniforme preto atuou com: Keiller; Fabinho, Eduardo, Neris e Iago; Charles, Valdemir, Seijas e Andrigo; Carlos e Ariel.



