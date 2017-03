Inter de Antônio Carlos Zago não decola no Gauchão e números da equipe são preocupantes

O futuro é vermelho

O Inter de Antônio Carlos Zago ainda não convenceu na temporada 2017. Pode um time com orçamento de Série A, na casa dos R$ 7 milhões, que se classifica na sétima posição em um campeonato estadual, com 12 apenas equipes inspirar confiança para (por exemplo) alçar o voo que mais interessa no ano: ficar entre os quatro melhores da Série B?

A vaga colorada às quartas de final do Gauchão chegou com merecida derrota para o Cruzeiro (cuja folha é de R$ 170 mil) que, por sinal, será o adversário do Inter já a partir deste sábado, na fase de mata-matas do Campeonato Gaúcho.

Se o Inter foi mal no Gauchão, com números nada impressionantes – em 11 jogos, obteve três vitórias, cinco empates mais três derrotas, um saldo de gols de zero, sofreu tantos gols quanto fez: 13; e um aproveitamento pífio, de 42,14% –, no mata-mata da Copa do Brasil, contra times frágeis, a equipe tem 100% de aproveitamento – e o próximo desafio será o Corinthians. Bem como na desvalorizada Primeira Liga, onde a maioria dos clube manda time misto ou reserva a campo.

Nesse ponto, o Gauchão parece se mostrar uma competição mais realista que as atuais fases de Copa do Brasil e Primeira Liga. Mesmo as vitórias coloradas no estadual foram sofridas, contra Brasil, São Paulo e São José, com placar mínimo e tendo no goleiro Danilo Fernandes uma das figuras decisivas em campo. O auge do Inter no ano durou 20 minutos: o começo do segundo tempo na Arena, quando a equipe virou o Gre-Nal para 2 a 1 – sofrendo o empate depois.

Zago foi apresentado pelo Inter em 13 de dezembro. Lá se vão 108 dias de Beira-Rio. É bem verdade que recebeu um elenco abalado pelo rebaixamento, mas, até agora, o treinador não chegou a impressionar. Somente no Gauchão, 26 jogadores já foram utilizados como titulares. A zaga é o setor que mais sofreu mudanças, com 10 duplas diferentes até agora.

Mas, nos bastidores do Beira-Rio, já há algum temor sobre as possibilidades de o treinador tirar bem mais do renovado grupo colorado. Nos próximos dias, Antônio Carlos Zago receberá mais três reforços: os volantes Edenílson e Felipe Gutiérrez mais o atacante William Pottker. Desses três (e já são 11 contratações nesse ano, sem contar o retorno de D'Alessandro), é possível que Edenílson seja inscrito no Estadual, caso o seu nome seja publicado no BID até esta sexta-feira.

– Temos que buscar uma formação ideal, já temos uma base. Espero que na próxima fase, o time possa crescer. É uma quarta de final, são jogos importantes. Temos que crescer na hora certa e, nas quartas de final, dar uma reposta melhor – se defendeu Zago, após a derrota para o time de Cachoeirinha.



Publicamente, o treinador segue fortalecido no Beira-Rio. Ainda que o vice de futebol Roberto Melo tenha admitido, após a derrota para o Cruzeiro, que o futebol colorado ainda busca os erros para corrigi-los em 2017.

– Podemos notar que estamos oscilando. Desde o Gre-Nal vem sendo assim. Não fomos bem no primeiro tempo. Temos que achar onde estamos errando, pecando em não estarmos fazendo 90 minutos de constância e poder almejar o campeonato. Tenho certeza que o mata-mata é outro campeonato. Se jogarmos com equilíbrio, podemos chegar até a final – disse Melo.



Os números de Zago em 2017

18 jogos

10 vitórias

5 empates

3 derrotas

32 gols a favor

17 gols contra

64,8% de aproveitamento

Os números de Zago no Gauchão

11 jogos

3 vitórias

5 empates

3 derrotas

13 gols a favor

13 gols contra

42,4% de aproveitamento

Os jogos

Veranópolis 1x1 Inter

Inter 1x2 Novo Hamburgo

Inter 1x1 Caxias

Passo Fundo 2x2 Inter

Inter 1x0 Brasil-Pel

Grêmio 2x2 Inter

Juventude 1x0 Inter

Inter 1x0 São Paulo

Ypiranga 1x1 Inter

São José 1x2 Inter

Inter 1x2 Cruzeiro

Os números de Zago na Copa do Brasil

4 jogos

4 vitórias

13 gols a favor

2 gols contra

100% de aproveitamento

Os jogos

Princesa do Solimões-AM 0x2 Inter

Inter 4x1 Oeste-SP

Sampaio Corrêa-MA 1x4 Inter

Inter 3x0 Sampaio Corrêa-MA

Os números de Zago na Primeira Liga

3 jogos

3 vitórias

6 gols a favor

2 gols contra

100% de aproveitamento

Os jogos

Inter 2x1 Brasil-Pel

Inter 1x0 Fluminense*

Criciúma 1x3 Inter**

* Time reserva

** Times reservas

