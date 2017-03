Inter faz acordo com Diego Forlán para evitar penhora judicial

Dívidas

Entre as tantas dívidas que o Inter tem a pagar, algumas delas são trabalhistas. Muitos ex-empregados do clube e alguns ex-jogadores. Entre eles, o atacante uruguaio Diego Forlán.

Atualmente no Mumbay City, da Índia, o jogador defendeu o Inter nas temporadas 2012 e 2013. Foi bicampeão gaúcho, marcou 22 gols pelo clube, e saiu credor de mais de R$ 8 milhões. Foi para a Justiça do Trabalho e teve ganho de causa. Como se não pagasse o Inter correria o risco de ver parte de seu patrimônio penhorado (ou rendas de jogos), o clube fez um acordo com Forlán.

– A direção passada não pagou um tostão ao Forlán, em uma ação trabalhista que está em fase de liquidação. E, para que o clube não corra risco de uma penhora judicial, estamos negociando com ele. Vamos pagar mais de R$ 8 milhões em 18 parcelas, para quitar a dívida na nossa gestão – revelou o presidente do Inter, Marcelo Medeiros.

O dirigente comentou ainda que o atacante argentino Ignácio Scocco (contratado por Medeiros, então diretor de futebol, em 2013), credor de R$ 6 milhões junto ao Inter, seguirá com o processo na Justiça do Trabalho:

– Scocco ainda tem um processo em andamento, não tem liquidação e, portanto, vamos continuar tratando ele na esfera jurídica.

