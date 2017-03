Lateral Iago jogará pelo sub-23 do Inter para ganhar ritmo

Na base

O Inter estreia neste sábado no campeonato gaúcho da segunda divisão. A partir deste ano a dupla Gre-Nal vai entrar nesta disputa basicamente com seus times sub-23.



No Inter alguns jogadores que treinavam no grupo principal foram chamados, como o goleiro Keiller, o lateral-esquerdo Iago e os meias Juan e Mossoró. Destes, Iago é o que mais chama a atenção por ter agradado quando jogou entre os titulares.



Leia mais:

Inter está entre churrasco de mobilização e montagem do palco de Elton John

Leonardo Oliveira: o Inter precisa virar a página do pior ano da sua vida



Como não será inscrito no Gauchão, a comissão técnica preferiu fazer com que ele ganhe ritmo de jogo . O primeiro jogo do Inter será neste sábado às 15h em Alvorada contra o Rio Grande.



* ZHESPORTES