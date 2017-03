Jogadores do Inter reclamam da marcação de pênalti: "Auxiliares falaram que foi no peito" 

Reclamação

O Inter foi derrotado pelo Juventude, neste domingo, no Alfredo Jaconi por 1 a 0. O pênalti marcado nos minutos finais do jogo foi alvo de reclamação por parte dos atletas colorados. Segundo eles, o árbitro Diego Real optou por não ouvir a opinião de seus auxiliares e bancar a marcação da penalidade.

— É sacanagem dar um pênalti desses, mesmo sabendo que o quarto árbitro falou que não foi. Falou que levantou a mão para não bater — afirmou o atacante Carlos que foi o primeiro a deixar o gramado.

Leia mais:

Confira a tabela de classificação do Gauchão

Cotação ZH: Charles é o pior do Inter na derrota para o Juventude



Muito exaltado, Rodrigo Dourado também reclamou:



— Eles deram carrinho o jogo todo. O Charles matou um contra-ataque e ele expulsou. Bateu no peito do Junio, os auxiliares falaram que não foi, falaram que foi no peito, ele quis assumir a bronca.

Uendel foi mais um a relatar a conversa de Real com seus auxiliares:

— Os auxilares falaram que foi no peito e ele assumiu sozinho, então não precisa de auxiliar. Eles falaram que foi no peito, não sei se ficou com medo de voltar atrás.

O zagueiro Paulão também reclamou do ocorrido:

— Eles não querem ajuda, querem assumir o erro. Fica complicado, prejudica nossa equipe. Sai com derrota em um pênalti mal marcado. Todo mundo viu que foi no peito.

O lateral do Juventude, Bruno Ribeiro, preferiu fugir da polêmica:

— O Juventude mereceu, foi superior o jogo todo e merecia sair com a vitoria.

*RÁDIO GAÚCHA