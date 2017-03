Local de Inter e Cruzeiro será definido nesta segunda-feira

Joga onde?

O Inter tentou de tudo para não cumprir a punição imposta pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) e enfrentar o Cruzeiro no Beira-Rio. A partida desta quarta-feira, será válida pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Gaúcho. Punido com a perda de dois mandos de campo, devido à briga entre as suas torcidas, na abertura do campeonato, o Inter ainda sequer indicou à Federação Gaúcha de Futebol as possibilidades de estádio para receber essas duas partidas. Além disso, no site oficial do clube o jogo segue marcado para o Estádio Beira-Rio, inclusive com a venda de ingressos.

O departamento jurídico colorado alega que ainda pode recorrer ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e, por isso, ingressou com um embargo declaratório junto ao Tribunal gaúcho, a fim de pedir esclarecimentos sobre o parecer do relator do caso da briga entre as torcidas do clube. Nesta segunda-feira, o Inter receberá a resposta ao embargo.

O clube e a Procuradoria do TJD têm até quinta-feira (um dia depois de Inter e Cruzeiro) para representar junto ao STJD. Nesta segunda-feira, Federação Gaúcha de Futebol, Tribunal de Justiça Desportiva e Inter têm uma reunião a fim de marcar o local da partida contra o Cruzeiro.

O Inter tem como opções o Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, e o João Corrêa da Silveira, em São Leopoldo.

