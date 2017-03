Inter vai à Espanha em busca de um novo volante para Zago 

O novo Aránguiz?

Depois de Charles Aránguiz, um novo chileno pode surgir no meio-campo do Inter. O clube analisa a contratação do volante Felipe Gutiérrez, do Real Betis-ESP. O jogador de 26 anos substituiu Aránguiz em recentes convocações da seleção nacional, durante as Eliminatórias para a Copa da Rússia e na Copa América de 2015.

Gutiérrez, que também atua como meia, tem contratado até 2020 com o clube espanhol, mas, pouco utilizado na atual temporada (disputou apenas 16 partidas), poderia emprestá-lo ou até mesmo rescindir o seu contrato — nesse caso, assinaria um vínculo por quatro temporadas com o Beira-Rio. Caso haja acordo, o Inter ainda poderia inscrevê-lo no Gauchão. A janela brasileira está aberta e o registro para o Estadual vai até o dia 31 de março.

Felipe Gutiérrez começou a carreira no Everton-CHI, em 2006, passou pela Universidad Católica — onde foi rival de Aránguiz, então na Universidad de Chile —, de 2008 a 2012, até ser vendido para o Twente-HOL, por 1,6 milhão de euros. Em 2016, os holandeses o venderam ao Betis, por 4 milhões de euros.

Em 2014, Aránguiz foi um dos primeiros reforços contratados pela então dupla do futebol colorado: Marcelo Medeiros e Roberto Melo, atuais presidente e vice de futebol do Inter.

