Jogadores do Inter comemoram conquista da Recopa Gaúcha: "Título é título"

Os jogadores do Inter deram um discurso quase uníssono após o jogo contra o Ypiranga, no Colosso da Lagoa. Após a conquista de apenas um ponto para a sequência do Campeonato Gaúcho, mas também do título da Recopa Gaúcha, Danilo Fernandes deu uma declaração que poderia ter representado a voz do vestiário:

— Tomamos o gol em um vacilo nosso e tínhamos que consertar isso. Fui feliz, fiz duas defesas e fico feliz principalmente pelo segundo tempo (feito pelo Inter). Merecíamos ter vencido no tempo normal, mas o título veio nos pênaltis e todo mundo está de parabéns. É muito bom começar um ano tão difícil que vamos ter assim. Podem falar que é título pequeno, mas título é título.

D'Alessandro criticou o primeiro tempo da equipe. Mas valorizou os pontos positivos do jogo para o Inter.

— Pelo primeiro tempo não merecia (vencer), mas, no segundo, foi muito bom. Tivemos uma mudança de entendimento de como tinha que jogar — falou, comemorando o título:

— Mais uma taça, que se perdesse seria pior. Então, sempre tem que ganhar.



Autor do gol de pênalti do Inter no tempo normal e artilheiros colorado na temporada, Brenner avaliou a conquista:



— É um começo para coroar um começo de 2017. Para que venham muitas coisas boas e o acesso para a Série A novamente.



