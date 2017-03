O que comentaristas da Itália e do Brasil dizem sobre Edenílson, o novo reforço do Inter

Opinião

Edenílson já vestiu o uniforme de treino do Inter e realizou exames médicos no Hospital Mãe de Deus

O Inter segue batendo às portas do mercado. E, principalmente, para tentar arrumar o seu meio-campo. Enquanto o clube ainda troca documentos a apresenta garantias ao Betis pelo empréstimo do volante chileno Felipe Gutiérrez, o volante Edenílson, 27 anos, já se apresentou ao clube, realizou exames médicos e aguarda somente a oficialização de seu nome no Beira-Rio. No gaúcho de Porto Alegre Edenílson, o Inter buscou três elementos: a versatilidade (atua no meio-campo e na lateral-direita; e William está de saída), cultura tática (ele foi discípulo de Tite, no Corinthians) e uma carreira vencedora (no Corinthians, ganhou Paulista, Brasileiro, Libertadores e Mundial).

Revelado no Guarani-VA, Edenílson teve algum destaque no Caxias e, em 2011, foi indicado por Tite ao Corinthians. Em São Paulo, foi utilizado como meia, pela direita e como segundo volante. Tite também o improvisou na lateral-direita, nas ausências de Alessandro e de Jorge Henrique para a função.

Após vencer o Mundial, em 2012, Edenílson ainda conquistou o Paulistão do ano seguinte com o clube e foi vendido por 3,5 milhões de euros à Udinese. Na Itália, foi cedido para o Genoa logo em sua primeira temporada, devido ao excesso de estrangeiros no clube de Údine.

— Edenílson chegou à Itália como um jogador promissor. Foi muito bem nas suas duas primeiras temporadas, uma pelo Genoa, outra pela Udinese, e atuando no meio-campo, em ambos os times. Na atual temporada, porém, de volta ao Genoa, escalado ora como lateral, ora como ala, caiu de rendimento. Muito por causa da falta de confiança de seus treinadores no Genoa — afirma o jornalista italiano Adriano Seu. — Edenílson foi muito bom no jogo ofensivo, mas deixou a desejar na marcação. Ele queria muito voltar ao Brasil, está no auge da carreira, conhece o ambiente de Porto Alegre e pode ajudar muito o Inter, que precisa ascender nesta temporada — atesta Seu.

Com a chegada de Edenílson, o Inter abre de vez a briga entre Rodrigo Dourado e Charles pelo emprego de primeiro volante do time de Antônio Carlos Zago. A tendência, a partir de agora (e enquanto Gutiérrez não chega), é formar o setor com Dourado ou Charles, Edenílson, Uendel e D'Alessandro.

— Me parece uma contratação que chega com um imenso ponto de interrogação. Ele foi muito bem vendido para a Itália, mas mudou. Deu uma circulada lá fora e nunca se firmou. É lateral e volante? Eu não sei qual a posição exata dele. Mesmo no Corinthians, eu tinha dificuldade para identificar. Mas, com as dificuldades do elenco do Inter, Edenílson vai pegar um lugar no time — entende Sérgio Xavier Filho, comentarista do Sportv. — Não se trata de uma supercontratação, mas para uma posição supercarente, acho que ele pode ser útil. É uma contratação mediana — acrescenta Xavier.

Para o comentarista dos canais ESPN Gustavo Hofman, o torcedor colorado não pode esperar do novo reforço um virtuosismo como o de D'Alessandro:

— No Corinthians, Edenílson sempre foi um segundo homem de meio-campo e que passou a fazer a lateral-direita também. Na Europa, fez as duas funções, mas nos últimos jogos foi utilizado bem mais na lateral. Edenílson é um jogador técnico, dono de um bom passe, mas não é nada espetacular, não é um cara que fará o nível do Inter subir.

Edenílson em números

Caxias (2010) — 16 jogos, dois gols

Caxias (2011) — 21 jogos, nenhum gol

Corinthians (2011) — 25 jogos, nenhum gol

Corinthians (2012) — 42 jogos, dois gols

Corinthians (2013) — 62 jogos, dois gols

Corinthians (2014) — 1 jogo, nenhum gol

Genoa (2014/2015) — 31 jogos, nenhum gol

Udinese (2015/2016) — 30 jogos, um gol

Genoa (2016/2017) — 17 jogos, nenhum gol

