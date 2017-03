Edenílson já está em Porto Alegre e realiza exames para ser anunciado pelo Inter

Chegou

Um porto-alegrense campeão do mundo é o novo reforço do Inter para a temporada. Edenílson desembarcou na manhã desta terça-feira e aguarda o resultado dos exames médicos para ser anunciado de forma oficial pela direção colorada. O Genoa aceitou liberar o jogador, que pertence à Udinese, antes do término do seu contrato, em 30 de junho deste ano.



Como era o único entrave no negócio, o Inter deve resolver tudo até sexta-feira, quando termina o prazo para inscrever um novo jogador no Gauchão. Assim, a vaga deixada por Fernando Bob deve ser preenchida pelo volante, que também atua de lateral-direito. Aliás, é nesta função improvisada que ele vinha atuando nas 17 partidas que fez na temporada.



Edenílson foi lançado pelo Caxias. Mas foi no Corinthians que o volante teve atuações de destaque e títulos de expressão nas quatro temporadas que esteve no clube paulista, como Brasileirão (2011), Libertadores e Mundial (2012).O volante ainda esteve na campanha vencedora do campeonato paulista em 2013.

Além de Edenílson, o Inter corre para anunciar outro volante: Felipe Gutiérrez. A negociação está bem encaminhada, já que o Betis aceitou os moldes do empréstimo do chileno ao Beira-Rio por um ano.

