Inter suspende venda de ingressos para jogo contra o Cruzeiro e aguarda pelo STJD

Segue no Tribunal

O Inter suspendeu, na manhã desta terça-feira, a venda de ingressos para a partida contra o Cruzeiro, válida pela 11ª rodada do Gauchão. Isso porque há uma divergência no local do jogo: os bilhetes estavam sendo comercializados para o jogo no Beira-Rio, e não para a Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, como marcou a Federação Gaúcha de Futebol.



Ainda assim, a direção colorada espera conseguir resultado favorável no STJD para que o jogo aconteça no Beira-Rio. O relator para o caso foi designado na noite de segunda-feira, o que indica que efeito suspensivo pode sair a qualquer momento.



Leia mais:

O Inter foi punido pelo TJD-RS com a perda de dois mandos de campo por conta da confusão em Veranópolis na primeira rodada do Gauchão. Recorreu ao STJD para reverter o resultado e, por isso, passou a vender ingressos para a partida no Beira-Rio.



