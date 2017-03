Flamengo quer a permanência de Réver e Inter pode usar zagueiro como moeda de troca 

Libertadores

Um dos destaques e líderes do elenco do Flamengo no ano de 2017, o zagueiro Réver terá seu contrato encerrado em três meses, mas a diretoria do Flamengo já está em contato com o Inter, para assegurar a permanência do capitão.

Réver tem contrato com o Inter até julho de 2018 e poderá usar o zagueiro como algum tipo de moeda de troca com os cariocas — anteriormente, houve uma tentativa de acordo entre os dois clubes envolvendo Marcelo Cirino, mas o Inter acabou não se acertando com o Atlético-PR, um dos detentores dos direitos do atacante. Aos 32 anos, Réver tem os seus direitos econômicos avaliados em cerca de R$ 6,5 milhões no mercado.

Marta Sfredo: contrato do Beira-Rio tem poucos atrativos para o mercado

A ideia da diretoria rubro-negra é de adquirir os direitos do atleta. Rodrigo Caetano falou sobre a negociação e afirmou que o melhor para o zagueiro neste momento é ficar no Flamengo, onde o defensor reencontrou o seu bom futebol e se destacou com grandes atuações.

- O contrato vai até 30 de junho e nossa esperança é continuar com ele. Conversamos com o Internacional sobre o Réver e para nós é um motivo de satisfação de um atleta que veio sem custo e desacreditado, e acabou se afirmando aqui no Flamengo. Ele mesmo sabe que não tem outra casa ou outro clube para estar, além do Flamengo. Temos três meses ainda, quando tivermos uma posição vamos passar. A negociação sempre existe, mas como não tem nada novo, não adianta passar em que estágio estar - disse Rodrigo Caetano, diretor executivo de futebol do Flamengo.

Na última semana, Réver já havia falado sobre o assunto e preferiu não comentar muito. O zagueiro afirmou que quanto menos entrar nesse ponto, melhor será o seu rendimento. Apesar disso, camisa 15 reforçou o desejo de permanecer no clube.

- Quanto menos eu entrar nesse assunto, melhor será o meu rendimento. Eu quero dar o melhor até o meu último dia aqui no Flamengo, e espero que seja longa (passagem pelo clube).