Inter demite Carlos Leiria, e Fábio Matias assume a equipe sub-20

O Inter demitiu na tarde desta segunda-feira o técnico Carlos Leiria, que comandava o time sub-20. O profissional dá lugar a Fábio Matias, ex-comandante do sub-17.

A mudança faz parte de uma reformulação já iniciada na base colorada, que visa valorizar a ideia de conjunto e que vem enxugando o grupo de atletas para priorizar a qualidade dos trabalhos no clube. Junto a isso, há um perfil de comissão criado pela nova gestão e um projeto de longo prazo:



— Estamos criando um plano de carreira para todos os funcionários, oportunizando crescimento dentro do clube. Isso é uma visão não só de clubes de futebol, mas que empresas também têm. O Inter dá oportunidade para os funcionários evoluírem, e estamos proporcionando isso ao Fábio por tudo que ele já prestou ao Inter — explica Diego Cabrera, coordenador das categorias de base colorada.



O próximo desafio do Inter Sub-20 será no dia 5 de abril. Na Arena Condá, contra a Chapecoense, a equipe de Fábio Matias iniciará a disputa da Copa do Brasil. Uma vitória por dois gols de diferença permite ao Colorado eliminar a partida da volta.



Ricardo Grosso, que estava no time sub-16, assumirá o sub-17 colorado.



