Ben-Hur Pereira, técnico do Cruzeiro: "O empate nos serve, mas vamos jogar para vencer o Inter"

Gauchão

O Inter terá uma missão difícil, na noite desta quarta-feira, em Bento Gonçalves: o Cruzeiro. Com uma campanha superior à dos colorados no Gauchão, o time de Ben-Hur Pereira não poupará jogadores e planeja até mesmo uma vitória na Montanha dos Vinhedos. Assim, garantiria a permanência entre os quatro melhores do Estadual, com a vantagem de definir ao menos as quartas de final em casa, além de evitar um encontro com o Inter já nesta próxima fase, algo possível, em caso de empate.

O jogo contra o Inter, marcado às pressas para a Serra — devido à perda de mando de campo do Inter, pela briga de suas torcidas na partida contra o Veranópolis —, mexeu com a logística do Cruzeiro. O treino desta terça foi alterado e a delegação embarcará às 13h para um hotel na cidade de Salvador do Sul (distante cerca de 40 quilômetros de Bento Gonçalves), a fim de realizar o último coletivo e concentrar o time para o jogo.

— Queremos ficar entre os quatro melhores. Temos um bom grupo, que está mobilizado e, apesar da sequência de jogos, não podemos tirar o pé em hora dessas. Ainda mais contra o Inter — diz Ben-Hur Pereira. — Será importante conseguirmos decidir o mata-mata em casa, no Vieirão — acrescente o treinador.

Ben-Hur precisa lidar com uma folha que gira na casa dos R$ 170 mil mensais. Valor que não cobre muitos dos salários do seu próximo adversário no Gauchão. Ainda assim, o Cruzeiro perdeu apenas um jogo no campeonato: para o Grêmio, por 2 a 0, mas desperdiçando um pênalti enquanto a partida estava empatada, e tendo um jogador expulso.

— Só perdemos para o Grêmio. E foi uma derrota bem sofrida. Sei que os times grandes vão crescer agora, e que o nível de investimento de cada um vai pesar, mas trata-se de um campeonato curto, e já tivemos os exemplos das campanhas de Novo Hamburgo e Caxias, superiores às da dupla Gre-Nal. Quero seguir sonhando queno campeão este ano será um time do Interior — deseja Ben-Hur Pereira.

Mas, caso esse sonho não se concretize, o técnico do Cruzeiro tem um Plano B:

— Estamos de olho no título de "campeão do Interior", pois há um prêmio de R$ 300 mil da Federação Gaúcha de Futebol, além da vaga à Série D de 2018. Estamos na briga com Novo Hamburgo, Caxias e Veranópolis. Esse jogo contra o Inter vale muito para nós.

A comissão técnica do Cruzeiro analisou diversos jogos do Inter de Antônio Carlos Zago. Virtudes e defeitos foram listados e o Cruzeiro está preparado até mesmo para enfrentar um Inter sem D'Alessandro — caso o 10 seja preservado para o começo dos mata-matas, no domingo.

— D'Alessandro é o grande jogador do Inter, um dos grandes do Brasil. Olha o que ele fez contra o São José: duas jogadas, duas assistências para gols. Ele é indiscutível e dá uma outra dimensão ao time do Inter. Mas quem entrar vai entrar com muita vontade. Se fosse eu a substituir ele, entraria para fazer o jogo da minha vida. O Inter precisava vencer o São José, e venceu. Todo o cuidado é pouco — afirma Ben-Hur. — Acho que temos uma vantagem com o fato de o jogo ser na Montanha dos Vinhedos: o Inter perde a atmosfera do Beira-Rio, e isso faz diferença atualmente — emenda.

Sem problemas de cartões ou lesões, Ben-Hur deverá mandar a campo a mesma formação que bateu o Ypiranga, na rodada passada, com: Deivity; John Lennon, Dão, Vladimir e Sander; Tawan, Lucas, Ronaldo Três e William Kozlowski; Lucão e Thiago Alagoano.

— O empate nos serve, mas vamos jogar para vencê-los, pois, empatando, poderemos pegar o Inter já no domingo. E talvez seja melhor evitar esse confronto logo no começo do mata-mata — finaliza Ben-Hur Pereira, técnico do Cruzeiro.

* ZHESPORTES