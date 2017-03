Zago fala de gosto amargo por empate no Gre-Nal: "Acreditava que poderíamos vencer"

Clássico 412

Ainda que tenha gostado do desempenho do Inter no Gre-Nal deste sábado, Antônio Carlos Zago garante que ficou um gosto amargo por conta do 2 a 2 no clássico válido pelo Gauchão. Segundo o treinador colorado, o Inter tinha totais condições de ter ganhado do rival fora de casa:



– Fica o gosto amargo do empate pelo que fizemos no segundo tempo. Tivemos duas oportunidades para fazer o 3 a 1, ficamos com um jogador a menos por 20 minutos. Mas eu acreditava muito que poderíamos vencer essa partida. Acabamos sofrendo um gol no momento que não estávamos completos dentro de campo – disse o treinador do Inter, em entrevista após a partida.



Zago ainda fez elogios à atuação de D'Alessandro, que no segundo tempo, após a saída de Charles, jogou de forma mais recuada, à frente de Dourado:



– Desde quarta-feira, já tínhamos a ideia de escalá-lo. Ele cumpriu muito bem e apesar da idade, parece que a cada jogo corre mais, empenha mais dentro de campo. Cumpriu bem a função e, por isso, a equipe teve um crescimento muito bom no segundo tempo – elogiou o seu capitão, ainda emendando sobre atuação: – Nossa equipe é uma equipe que joga pra frente, em formação. Com o passar do tempo, o entrosamento vai ser cada vez maior. Equipe não se abateu. Terminamos o jogo bem também, foi uma equipe guerreira, aguerrida. Estão de parabéns em função do que fizeram na noite de hoje.



