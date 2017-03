Zagueiro Klaus é a novidade na reapresentação do Inter 

Reforço defensivo

Dois dias após a vitória sobre o São Paulo-RG que colocou o Inter na zona de classificação do Campeonato Gaúcho, os jogadores colorados se reapresentaram na tarde desta segunda-feira já visando o jogo de quarta contra o Ypiranga, em Erechim. A partida será a segunda das "quatro finais", assim denominadas pelo técnico Antônio Carlos. A referência é sobre a série de jogos na primeira fase para garantir a vaga nas quartas de final: São Paulo-RG, Ypiranga, São José e Cruzeiro-RS.



A novidade na atividade desta segunda foi a presença do zagueiro Klaus, que vinha treinando sob os cuidados do coordenador de preparação física Elio Carravetta, e que passa a ficar à disposição do treinador. Antônio Carlos Zago dividiu o grupo por setores e não deu pistas sobre a escalação da equipe. Marcelo Lomba, com dores lombares foi desfalque no trabalho.



O zagueiro Paulão e o volante Charles, que cumpriram suspensão no sábado, devem voltar naturalmente ao time. A provável formação colorada para entrar em campo no estádio Colosso da Lagoa tem: Danilo Fernandes; William, Léo Ortiz, Paulão e Uendel; Rodrigo Dourado, Charles e D'Alessandro; Nico López, Brenner e Carlos.



O Inter ainda tem um treino previsto para a manhã desta terça-feira antes da viagem para Erechim.



