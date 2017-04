Inter acredita que denúncia de falsificação feita pela CBF não vai interferir em audiência no CAS 

Caso Victor Ramos

O departamento jurídico do Internacional acredita que a denúncia feita pela CBF sobre suposto uso de documento falso por parte do clube não irá interferir na audiência do "Caso Victor Ramos". Em entrevista concedida à Rádio Gaúcha, em Lausanne, o vice-jurídico Gustavo Juchem rechaçou esta possibilidade.

— Nós entendemos que não deve ter nenhuma interferência. São questões distintas. A irregularidade ou não da inscrição do atleta não tem a ver com a suposta falsificação de documentação — disse o dirigente.

Uma das provas mais importantes do Inter no caso é uma troca de e-mails obtida pelo jurídico do clube, em que o diretor de registros da CBF, Reynaldo Buzzoni, orienta um dirigente do Vitória a inscrever o zagueiro Victor Ramos seguindo os trâmites de uma transferência internacional, algo que acabou não sendo feito quando o atleta foi registrado.

A entidade alega que os documentos juntados no processo pelo clube não correspondem aos originais e encaminhou o material para o STJD alegando falsificação.

— A questão daqueles documentos é um detalhe a mais e é uma questao que está sendo resolvida pelo STJD. E nós vamos lá esclarecer tudo e provar a lisura do Internacional — finaliza Juchem.

Após a polêmica dos e-mails, Buzzoni autenticou em um cartório do Rio de Janeiro os e-mails que ele alega serem os originais.

Na visão da CBF, os e-mails obtidos pelo Inter são adulterados e, por conta disso, não poderiam ser utilizados no processo.

Já o Inter, além de negar a referida adulteração, entende que o documento autenticado pelo diretor da entidade tem o mesmo conteúdo dos e-mails obtidos pela defesa clube e, logo, também serviria como prova para os interesses colorados.