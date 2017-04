Árbitro do CAS considera ação do Inter um "caso difícil" e não acredita em reversão do rebaixamento

"Ficaria muito surpreso"

O Inter deve ter muitas dificuldades para retornar à Série A, através da via judicial. Um dos árbitros da Corte Arbitral do Esporte (CAS), contatado por telefone pela reportagem da Rádio Gaúcha, afirmou que considera a ação colorada um "caso difícil" e que não acredita na possibilidade de o Inter ser reconduzido à Série A na audiência desta terça, em Lausanne.

Na visão do especialista, a grande dificuldade está no fato de o Caso Victor Ramos não ter sido apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), já que a Procuradoria-Geral do Tribunal brasileiro optou por arquivar a denúncia. Desta forma, o assunto não chegou a ser julgado na Justiça desportiva brasileira.

— O CAS tem o poder de revisar uma decisão, mas apenas em cima de uma decisão que já foi dada. Pelo que você me relata, não houve uma decisão real no Brasil, e sim uma decisão de não proceder com a denúncia. Eu acredito que isso será uma grande dificuldade — explica o árbitro, que pediu para não ter o seu nome e a sua nacionalidade revelados.

— A questão chave (a ser analisada) é se a decisão da Procuradoria-Geral de não oferecer a denúncia no Brasil é passível de recurso ao CAS ou não. Se o árbitros decidirem tomar uma decisão, acredito que será sobre esta questão — completa.

Com experiência no tema e tendo participado de diversas audiências na corte em Lausanne, o árbitro consultado pela reportagem considera remotas as chances de o CAS rebaixar o Vitória e reconduzir o Inter à Série A já na audiência marcada para às 9h (4h, em Brasília) desta terça.

— Posso estar enganado, mas eu não acho que os árbitros vão se sentir com este poder de chegar e dizer que o Internacional deve ir para a Primeira Divisão e o Vitória, para a Segunda Divisão. Eu ficaria muito surpreso se isso ocorresse — analisa.

