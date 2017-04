Os quarterbacks de Inter e Vitória no Caso Victor Ramos: advogados renomados ficam no Brasil

Do outro lado do Atlântico

No futebol americano, o quarterback é normalmente o atleta da equipe mais badalado. Astro do time, ele costuma atuar mais na retaguarda, dando os lançamentos mais precisos possíveis para os companheiros que atuam linha de frente. No Caso Victor Ramos, os jurídicos de Inter e Vitória adotaram uma estratégia parecida e mantiveram dois dos seus advogados mais renomados no Brasil, Daniel Cravo e Marcos Motta, subsidiando à distância as equipes que atuam em Lausanne.

Daniel Cravo de Souza é o advogado colorado com maior experiência em ações na Corte Arbitral do Esporte (CAS). Ele esteve à frente da defesa colorada em todos os sete casos que o Inter já participou no tribunal suíço. Além disso, fez parte da defesa do atacante Luis Suárez, em 2016, contratado pela Associação Uruguaia de Futebol para defendê-lo em Lausanne, no caso da mordida dada pelo uruguaio no zagueiro italiano Chiellini na Copa 2014.

Na audiência do Caso Victor Ramos, na terça, no entanto, Cravo não estará presente. Ele permanecerá em Porto Alegre ao lado do gerente jurídico do Inter, Felipe Dallegrave.

Já Marcos Motta foi o principal advogado contrato pelo Vitória para defender o clube baiano no caso. Com larga experiência no tribunal arbitral suíço, o jurista carioca já defendeu nomes como o técnico Luiz Felipe Scolari e os atacantes Neymar e Jobson, este último em um caso de doping no próprio CAS. Mesmo assim, Motta também não estará em Lausanne na terça e vai atuar na defesa diretamente do seu escritório no Rio de Janeiro.

As funções de Cravo e Motta no caso serão parecidas. Ambos irão, diretamente do Brasil, buscar até o último instante antes da audiência novas provas que possam ajudar a neutralizar os argumentos da parte contrária.

Resumidamente, a missão dos dois juristas será lançar o maior número de evidências para ajudar os colegas em Lausanne a abrir caminho sobre a tese dos advogados adversários.

Mais ou menos como Tom Brady, como grande quarterback que é, costuma fazer no futebol americano nas conquistas do New England Patriots.

*RÁDIO GAÚCHA