"Aránguiz me disse que o Inter era uma grande opção", afirma chileno Felipe Gutiérrez

Apresentado oficialmente

O mais recente reforço do Inter foi apresentado oficialmente há pouco no CT Parque Gigante. Felipe Gutiérrez, de 26 anos, é o substituto de Charles Aránguiz na seleção chilena. Gutiérrez é o quinto jogador chileno da história do Inter, depois de Elias Figueroa, Juan Carlos Letelier, Eros Pérez e Aránguiz.

O volante chileno, que foi apresentado pelo vice de futebol colorado, Roberto Melo, chega por empréstimo até o final do ano com opção de compra para o clube. Agora, o Inter corre para inscrevê-lo até terça, prazo do encerramento da janela de transferências. Caso não consiga, não será possível utilizar o jogador neste primeiro semestre. Gutiérrez vestirá a camisa 18 no Inter.

– Estava jogando no 5-3-2- no Betis e eu atuava em qualquer uma das posições do meio-campo. Venho a somar para o time, jogarei onde o treinador determinar. Falei muito com Charles Aránguiz e ele me disse que era uma grande opção vir para o Inter. A conversa com ele me motivou muito – disse Gutiérrez, que treinou com a equipe de Antônio Carlos Zago, na manhã dessa segunda-feira.



Leia mais:

Árbitro do CAS considera ação do Inter um "caso difícil" e não acredita em reversão do rebaixamento

Após show de Elton John, gramado do Beira-Rio será liberado a menos de oito horas de Inter e Cruzeiro



A direção colorada espera que Gutiérrez tenha o seu nome publicado no BID ainda nesta segunda-feira. O volante chileno não poderá disputar o Gauchão – o prazo de inscrições expirou em 31 de março –, mas, quando tiver condições, deverá ser utilizado por Zago no seguinte meio-campo: Rodrigo Dourado, Edenílson (Uendel), Gutiérrez e D'Alessandro.

* ZHESPORTES