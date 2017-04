CAS estima que audiência do Caso Victor Ramos terá oito horas de duração

Previsão

A Corte Arbitral do Esporte (CAS), pela primeira vez, estimou um tempo de duração para a audiência do Caso Victor Ramos, que ocorrerá nesta terça, em Lausanne. O painel que julgará a possibilidade de o Inter voltar para a Primeira Divisão começará às 9h no horário local (4h, em Brasília) e deverá durar aproximadamente oito horas.

— A audiência está marcada para começar às 9h da manhã (4h, no horário brasileiro) e deverá ser concluída ao redor das 17h (12h, no Brasil) — confirmou à reportagem do Grupo RBS, em Lausanne, a assessora de imprensa do CAS, Katy Hogg.

A notícia é, de certa forma, positiva para o Inter. O longo tempo estipulado é praticamente uma garantia de que os três árbitros que conduzirão o painel vão analisar o mérito do caso, dando oportunidade para todas as partes, Inter, Vitória e CBF, manifestarem seus argumentos.

Uma ideia que era pleiteada antes pelos advogados do Vitória e da CBF era de o CAS analisar, em um primeiro momento, apenas a competência do Tribunal para julgar este tipo de caso. Se, nesta hipótese, os árbitros entendessem que o assunto está fora da jurisdição da corte, a audiência seria bem mais curta.

Mesmo analisando o mérito, oito horas é um tempo considerado longo por advogados que já atuaram no Tribunal Arbitral em Lausanne. A audiência do Caso Luis Suárez, em 2016, por exemplo, durou cerca de cinco horas.

