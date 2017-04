Novos titulares, Léo Ortiz e Victor Cuesta formam a 10ª dupla de zaga do Inter na temporada

Gauchão

O Inter de Antônio Carlos Zago ainda é um time instável no setor defensivo. Com um meio-campo ainda em transformação, os zagueiros têm sofrido com as constantes mudanças. Mas eles também têm feito parte de uma espécie de rodízio. Até agora na temporada, o treinador já utilizou 10 duplas titulares diferentes. Dos sete zagueiros do elenco, Paulão e Ernando foram os que mais revezaram nas duplas: quatro vezes cada.

Com a lesão muscular de Paulão, ocorrida na derrota para o Cruzeiro por 2 a 1, na Montanha dos Vinhedos, que obrigará o zagueiro a parar por pelo menos um mês, a 10ª dupla será formada pelo prata da casa Léo Ortiz e pelo recém-chegado argentino Victor Cuesta.



Ortiz soma oito jogos pelo time profissional do Inter. A sua estreia como titular de Zago ocorreu na goleada sobre o Oeste, por 4 a 1, no Beira-Rio, pela segunda fase da Copa do Brasil. Nessas partidas, Ortiz tem nota média de 5,6, conforme a cotação de Zero Hora. Após oscilar em alguns jogos, como no Gre-Nal e ao falhar diante do Ypiranga, quando se atrapalhou com Danilo Fernandes, proporcionando o gol de Talles Cunha, acabou perdendo a vaga na equipe com a chegada do canhoto Cuesta. Agora, sem Paulão, deverá ter nova sequência no time.

Ortiz e Cuesta jogaram juntos no segundo tempo da derrota para o Cruzeiro. Tiveram bom desempenho, ainda que o adversário já estivesse marcado dois gols no primeiro tempo e que trata-se mais de se defender do que de atacar.

— Já trabalhei com o Cuesta. A diferença é mais pela perna esquerda. Fica mais fácil de sair por ali – comentou Ortiz.

O zagueiro comentou sobre ter de enfrentar de novo o Cruzeiro, agora nas quartas de final:

— O bom de enfrentar logo em seguida é que a gente está com as táticas e o estilo de jogo deles mais fresco na memória. A gente pode pegar o jogo contra eles e ver como eles conseguiram nos segurar ou como a gente não conseguiu entrar na defesa deles.





As 10 duplas de zaga utilizadas pelo Inter em 2017

Léo Ortiz e Paulão - seis jogos, seis gols sofridos, três vitórias, dois empates e uma derrota*

Klaus e Paulão - três jogos, um gol sofrido, duas vitórias e um empate**

Paulão e Ernando - dois jogos, dois gols sofridos, uma vitória e um empate***

Klaus e Ernando - dois jogos, três gols sofridos, uma derrota, um empate

Eduardo e Ernando - um jogo, um gol sofrido, um empate

Léo Ortiz e Ernando - um jogo, nenhum gol sofrido, uma vitória

Neris e Ernando - um jogo, nenhum gol sofrido, uma vitória

Eduardo e Neris - um jogo, um gol sofrido, uma vitória

Paulão e Victor Cuesta — dois jogos, três gols sofridos, uma vitória e uma derrota

Léo Ortiz e Victor Cuesta — atuaram juntos no segundo tempo da derrota para o Cruzeiro, por 2 a 1. Ortiz substituiu Paulão no intervalo, quando o jogo estava 2 a 0 para o Cruzeiro

* Paulão saiu no intervalo na partida contra o Ypiranga, quando o Inter perdia por 1 a 0, com a zaga ficando a cargo de Léo Ortiz e Victor Cuesta, dupla que não sofreu gol

** Klaus saiu no intervalo da partida contra o Princesa do Solimões, com dores na coxa direita, enquanto o jogo estava 0 a 0

*** Ernando substituiu Klaus no intervalo, quando a partida estava em 0 a 0, e acabou com vitória do Inter por 2 a 0.





As notas de Ortiz em Zero Hora

Inter 4x1 Oeste

Sua estreia no time principal teve qualidade nos desarmes e precisão nos lançamentos. Nota 7





Inter 1x0 Brasil

De novo, mostrou qualidade nos lançamentos. Nota 6





Sampaio Corrêa 1x4 Inter

De novo mostrou alguma dificuldade quando ficou no mano a mano com um atacante. Nota 5





Inter 1x0 São Paulo

Teve desempenho mais sólido do que o companheiro. Nota 6





Ypiranga 1x1 Inter

Seu erro foi fatal. Deixou a bola quicar, atrapalhou-se com Danilo e perdeu para Talles. Nota 4





Grêmio 2x2 Inter

Um primeiro tempo para esquecer. Perdeu quase todas as disputas no mano a mano (e foi deixado na mão pelos volantes e por William), falou nas coberturas e, quando tentou sair jogando, errou passes. No segundo tempo, cresceu contra Barrios. Nota 5





Juventude 1x0 Inter



Muitas vezes foi deixado no mano a mano contra os atacantes. Se virou bem. Nota 6







Inter 1x2 Cruzeiro

Com a lesão de Paulão, enfim, deve ter ganho a vaga de titular. Nota 6





Média: 5,6



